PiS może rządzić samodzielnie. Zobacz powyborczą symulację

W poniedziałek po południu Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki wyborów do PE. PiS zdobył 45,38 proc., Koalicja Europejska – 38,47 proc., a Wiosna Roberta Biedronia – 6,06 proc.

Poniżej progu wyborczego znalazły się: Konfederacja (4,55 proc.), Kukiz'15 (3,69 proc.) oraz Lewica Razem (1,24 proc.).

"Super Express" sprawdził, co by się stało, gdyby wyniki głosowania do europarlamentu przełożył się na wybory krajowe. Z symulacji przygotowanej przez gazetę wynika, że do Sejmu weszłyby zaledwie trzy ugrupowania.

PiS wprowadziłby 246 posłów, Koalicja Europejska – 203, a Wiosna Biedronia – 10. Jeden mandat przypadłby mniejszości niemieckiej.

Takie wyniki pozwoliłyby partii Jarosława Kaczyńskiego na samodzielne rządy w Polsce, tak jak w obecnej kadencji.