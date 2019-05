"Magazyn śledczy Anity Gargas": Tajemnice wyborów 4 czerwca

Co wydarzyło się między I i II turą wyborów do sejmu kontraktowego? Z jakimi poleceniami w noc powyborczą rozesłano posłańców na motocyklach do komisji wyborczych?

Z jaką propozycją udali się do Kiszczaka Tadeusz Mazowiecki i Bronisław Geremek natychmiast po opublikowaniu wyników I tury wyborów? Jakimi metodami – m.in. przy pomocy ambasadora USA – nakłaniano parlamentarzystów opozycji solidarnościowej, by w głosowaniu na prezydenta PRL poparli komunistycznego zbrodniarza Wojciecha Jaruzelskiego?

Komu miała służyć lista tajnych współpracowników bezpieki, tzw. lista Dankowskiego?

Manipulacje wyborcze, czyli jak po wyborach 4 czerwca część opozycji solidarnościowej układała się z komunistyczną władzą. "Magazyn śledczy Anity Gargas" w czwartek o 22:20 w TVP1.