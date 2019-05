Niemiecki dziennik: Służby mają dostać prawo do inwigilacji dziennikarzy

"To atak na wolność prasy" – alarmuje gazeta. Według informacji dziennika, minister spraw wewnętrznych, Horst Seehofer chce przyznać Urzędowi Ochrony Konstytucji prawo do tajnego inwigilowania w internecie dziennikarzy i całych redakcji. Autor artykułu Ronen Steinke przypomina sytuację sprzed ponad 50 lat, gdy do redakcji tygodnika "Der Spiegel" wtargnęła policja. "Byłoby to wyraźnie złamanie dotychczasowego prawa" – ocenia Steinke.

Obowiązujące obecnie regulacje zabezpieczają redakcje przed rewizją, co ma zapewnić ochronę tajemnicy dziennikarskiej. Nowe prawo ma umożliwić tajną kontrolę internetową nad redakcjami. Nadzór ma być sprawowany przez program szpiegowski, niepotrzebna ma być także zgoda sądu – informuje "SZ". Powołuje się m. in. na organizację "Reporterzy bez Granic".

Autor podkreśla, że nowe przepisy likwidują ochronę tajemnicy dziennikarskiej także w przypadku składania zeznań. Dziennikarze mogą stracić możliwość powołania się na tę tajemnicę i być zmuszani do ujawniania np. źródeł informacji.

MSW w Niemczech zaprzecza tym spostrzeżeniom autora artykułu. Zapewnia, że tajemnica dziennikarska nie zostanie zniesiona ani ograniczona. "Zwalczamy terrorystów i ekstremistów, a nie dziennikarzy" – napisał na Twitterze szef resortu, Horst Seehofer.