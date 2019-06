Mamy przełom w polskiej gospodarce. "Dane są fenomenalne"

Jak podkreśla "DGP", ożywienie w sektorze inwestycji nastąpiło pomimo gorszych nastrojów za granicą. Dziennik cytuje Jakuba Borowskiego, głównego ekonomistę Credit Agricole Bank Polska, który bardzo optymistycznie ocenia ostatnie dane GUS.

– One są fenomenalne: przy takich ograniczeniach globalnych, przy badaniach koniunktury, które wskazują na brak inwestycyjnego entuzjazmu w firmach, mamy wzrost nakładów, i to głównie w przetwórstwie przemysłowym – tłumaczy ekonomista.

Jego zdaniem fenomen przyspieszających inwestycji w czasach globalnej niepewności ma dwie przyczyny. Pierwsza to projekty realizowane przez zagraniczne prywatne firmy działające w Polsce. Druga – sytuacja na rynku pracy, który jest wydrenowany, przez co zmusza przedsiębiorców do poszukiwania nowych sposób utrzymania konkurencyjności.

"DGP" zwraca uwagę, że np. ekonomiści banku Millennium zamierzają podnieść prognozy wzrostu gospodarczego Polski na cały rok, prawdopodobnie do 4,5 proc. Z kolei mBank szacuje tegoroczny wzrost PKB na ok. 5 proc.

Cytowani przez dziennik eksperci uważają, że mimo wysokiego wzrostu nie grozi nam niekontrolowana inflacja. Przynajmniej na razie.