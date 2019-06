Odchodzi zaufany generał prezydenta. Macierewicz toczył z nim bój

Dziennik cytuje rzecznika BBN Marcina Skowrona, który powiedział, że Kraszewski zamierza zakończyć służbę i jest to jego osobista decyzja, uzgodniona wcześniej z prezydentem. Generał ma odejść jeszcze w tym miesiącu.

Według ustaleń "GW" Kraszewski przechodzi na emeryturę, choć do osiągnięcia pełnego wieku emerytalnego dla wojskowych zostało mu osiem lat. "Wyborcza" pisze, że ostatnio generał starał się o powrót do służby liniowej, ale okazało się to bardzo trudne.

Gazeta przypomina, że Kraszewski to zaufany człowiek prezydenta Andrzeja Dudy, który dwa lata temu toczył o niego bój z Antonim Macierewiczem, ówczesnym ministrem obrony narodowej. Spór zakończył się dopiero po dymisji szefa MON.

Jak pisze "Wyborcza", odejście generała nie jest na rękę prezydentowi Dudzie, szczególnie przed negocjacjami ze Stanami Zjednoczonymi na temat obecności wojsk amerykańskich w Polsce.