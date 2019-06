Słynny polski tenor ma nowotwór. Dramatyczne wyznanie: Nikt nie jest przygotowany na taką chorobę

W ostatnim czasie Marek Torzewski został skazany za przywłaszczenie kilku tysięcy złotych. Wobec tenora zasądzono karę grzywny w wysokości 5 tys. zł. Musi też oddać zagarniętą kwotę, czyli 4,5 tys. zł oraz zapłacić 570 zł kosztów sądowych. W obronie artysty stanęła jego córka, która zdecydowała się na dramatyczne wyznanie.

W rozmowie z plejadą Agata Torzewska oświadczyła: "Ja chcę bronić mojego ojca. On jest osobą szczerą, nigdy nikomu niczego nie ukradł ani nie przywłaszczył żadnych pieniędzy". Kobieta uważa, że rozpętanie skandalu o taką sumę to "śmiech na sali".

– Nikt nie chce wysłuchać mojego ojca. (...) On jest w trudnej sytuacji zdrowotnej, bo jest osłabiony chorobą nowotworową. To już jakiś czas trwa. Ojciec nie jest osobą, która o tym opowiada, ale jest w takim momencie, że powinien mieć trochę więcej spokoju. Leczenie trwa. Nie chcę wchodzić w detale, ale jest to rak złośliwy – powiedział córka tenora. Jak przyznała, sytuacja nie jest łatwa dla niego i całej rodziny. – Nikt nie jest przygotowany na taką chorobę, a to wszystko trwa już parę długich miesięcy – dodała.

– Mój ojciec jest wrażliwym człowiekiem tak, jak każdy artysta. W normalnych warunkach, w dobrym stanie zdrowia, odznaczałby się dobrą odpornością i odwagą, ale każdy jest człowiekiem. Jego dotyka zwłaszcza to, że sprawa jest nieprawdziwa, a on nie ma prawa do obrony i każdy bierze pod uwagę tylko jedną stronę – podkreśliła.