Monachium: Polacy staną przed sądem za atak na kobiety

Strażak nie chciał ratować gejów z pożaru i "tęsknił za Hitlerem". Został zwolniony

"Jak czytam wypowiedzi pedałów, to zaczynam tęsknić za czasami Hitlera. Kur** jakie związki co wy pie*****cie. Zapraszam do mnie w okolice – zobaczycie, jak pięknie są tutaj traktowani pedały. I uwierzyć, że ja ich jeszcze z pożaru mam...