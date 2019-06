Kukiz ostro: Jakie zawiasy?! Powinien siedzieć w kryminale

W czwartek były szef kancelarii premiera Donalda Tuska, Tomasz Arabski, został uznany winnym niedopełnienia obowiązków podczas organizacji lotu do Smoleńska 10 kwietnia 2010 r. i usłyszał wyrok dziesięciu miesięcy więzienia w zawieszeniu na dwa lata. Wyrok jest nieprawomocny.

– Nie bardzo rozumiem tego wyroku. To znaczy, że jeśli w ciągu dwóch lat pan Arabski po raz kolejny dopuści do katastrofy, to pójdzie siedzieć, czy jak? Jakie zawiasy?! – mówił Kukiz na antenie radiowej Trójki.

Dopytywany, czy Arabski powinien usłyszeć wyrok "bez zawiasów", polityk odparł: – Oczywiście. Jeżeli człowiek, który w jakiejś mierze przyczynił się do katastrofy smoleńskiej dostaje zawiasy, to co sędzia ma na myśli? – pytał Kukiz.

Podkreślił, że Tomasz Arabski "powinien z całą pewnością siedzieć" i "bezwarunkowo pójść do kryminału, do pudła". – Nie mam co do tego wątpliwości. Tam sto osób zginęło. To jest jakaś kpina – oświadczył lider Kukiz'15.

– Ewidentnie jako urzędnik popełnił (Arabski – red.) takie błędy, które przyczyniły się do śmierci 96 osób. Za to dostać dziesięć miesięcy świadczy o tym, że w tym systemie, nawet przy tak wielkiej tragedii, wszyscy są połapani i kruk krukowi oka nie wykole – przekonywał polityk.