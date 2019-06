"Nowy Lepper" zakłada partię polityczną. Chce startować w wyborach

O tym, że Kołodziejczak tworzy partię, poinformowało jako pierwsze Radio Zet. Ugrupowanie chce wystartować w jesiennych wyborach parlamentarnych.

– Prawda chce "walczyć o głosy nie tylko rolników, ale przede wszystkim ludzi pracujących i zarabiających, często według niego pomijanych w polskiej polityce" – cytuje Kołodziejczaka rozgłośnia.

Lider AgroUnii zapowiada, że jego ugrupowanie będzie walczyć o głosy m.in. tych, którzy do tej pory wybierali opozycję.

– Jest to partia skierowana do wszystkich, a szczególnie do tych, którzy nie chcą wchodzić na statek z rozbitkami Schetyny czy Kosiniaka-Kamysza. My nie pozwolimy, żeby tacy ludzie nadawali ton polskiej polityce – oświadczył Kołodziejczak.

Wcześniej lider rolniczych protestów zyskał miano "nowego Leppera", gdy zaangażował się w blokowanie drogi weterynarzom w Dawidach w powiecie parczewskim. Powodem blokady był sprzeciw wobec uboju świń w związku z wirusem ASF.