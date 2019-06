Powiedział, że są tylko dwie płcie. Nauczyciel wyrzucił go z klasy

Nagranie z kłótni pomiędzy uczniem a nauczycielem do jakiej doszło w szkole trafiło do sieci. Nauczyciel mówi na nim do nastoletniego ucznia, że miał szansę się wycofać, ale tego nie zrobił, więc jest problem. – Skoro chcesz mieć taką opinię, głoś ją sobie w domu – mówi do ucznia, podkreślając przy tym że jego pogląd jest wykluczający, a co za tym idzie niezgodny z wartościami szkoły. – Chcesz robić z tego problem. Miałeś szansę siedzieć cicho – dodaje pedagog.

Do ucznia, autora nagrania dotarł portal TVP.Info. Chłopak wyjaśnił, że do sporu doszło po tym, jak jego nauczyciel skrytykował jeden z portali społecznościowych za możliwość wyboru jednej z dwóch płci. Wówczas uczeń miał stwierdzić, że nie jest to żaden problem, ponieważ tak właśnie wygląda rzeczywistość. Stwierdzenie tego faktu doprowadziło do tego, że chłopak został wyrzucony przez nauczyciela z sali.