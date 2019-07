Mafii paliwowej skonfiskowano spółkę. To pierwszy taki przypadek

"DGP" informuje o rozbiciu przez CBŚP zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się oszustwami na podatku VAT i akcyzie. Dziennik zwraca uwagę, że sprawa ma niespotykany kaliber, bo zarzuty usłyszało już ponad 500 osób.

"Części podejrzanych grozi aż 25 lat więzienia za tzw. zbrodnię vatowską, czyli wystawianie fikcyjnych faktur na kwotę co najmniej 10 mln zł" – czytamy.

Produkowany w okolicy Nasielska olej smarowy przestępcy sprzedawali jako napędowy. Zleceniodawcą była czeska spółka. Produkt trafiał dalej do Niemiec, a potem na Litwę, Łotwę i do Rumunii. Tam jednak nie docierał, bo był sprzedawany w Polsce jako olej napędowy. Fiskus stracił na tym ok. 70 mln zł.

"DGP" podkreśla, że w ramach przepisów o konfiskacie rozszerzonej śledczy zajęli udziały warte ponad 2 mln zł w firmie Indyk Mazowsze, która miała być wykorzystywana w procederze oszustw podatkowych.

Wśród zatrzymanych, którzy trafili na trzy miesiące do aresztu tymczasowego, są Sławomir Cz. i Jacek Cz. Prokuratura podejrzewa ich o kierowanie mafią paliwową.

