Zerowy PIT dla młodych. Morawiecki: Oni muszą zostać w Polsce

Rządowy projekt zakłada, że ulgą objęte będą przychody z pracy oraz z umów zlecenia do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym. Z nowych przepisów ma skorzystać 2 mln osób.

– Projekt ma sprawić, by szanse młodych Polaków były takie jak ich odpowiedników na Zachodzie – mówił w Sejmie premier Mateusz Morawiecki. Argumentował, że osobom młodym jest trudniej wejść na rynek pracy, dlatego rząd chce im pomóc.

– Politycy powinni wyjść zza swoich spraw i zobaczyć, jak wygląda życie młodych, jak wygląda życie osób w wieku 19, 20, 25 lat, gdy podejmują pracę, pomagają rodzicom, zakładają rodzinę, wynajmują mieszkanie. Za dużo państwo polskie wymagało, a za mało pomagało – stwierdził premier.

Dalej mówił, że chce, aby młodzi nie wyjeżdżali z kraju. – Młodzi ludzie muszą zostać w Polsce, do tego będziemy dążyć. To wielka inwestycja w ludzi młodych, w to, by mieli szansę nabrać nowych doświadczeń, a w ich portfelach zostały środki – przekonywał Morawiecki.

Projektem zerowego PIT-u dla młodych Polaków zajął się właśnie Sejm. To jeden z pomysłów zaprezentowanych w pakiecie tzw. piątki Kaczyńskiego. Ustawa ma zacząć obowiązywać od sierpnia.