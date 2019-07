"Rz": Falenta trafił na obserwację psychiatryczną

Gazeta pisze, że Falentę skierowano na badania psychologiczno-psychiatryczne, które mogą potrwać nawet trzy tygodnie. Po ich zakończeniu psycholog oraz psychiatra wydadzą orzeczenie.

Dziennik zaznacza, że nie jest to badanie, które określałoby poczytalność biznesmena, a on sam nie wyraził zgody na obserwację, lecz został do tego zmuszony przez sąd penitencjarny.

„Rz” zwraca uwagę, że minęło już ponad trzy tygodnie od ujawnienia listu Falenty do prezydenta Andrzeja Dudy, w którym biznesmen groził ujawnieniem prawdy o podsłuchach. Mimo to Falenta nie został wezwany do prokuratury, by złożyć w tej sprawie wyjaśnienia.

Marek Falenta ma do odbycia karę 2,5 roku więzienia w związku z aferą taśmową. Na początku czerwca policja sprowadziła go do Polski z Hiszpanii, gdzie się ukrywał. Biznesmen jest jedyną osobą, którą w sprawie podsłuchów skazano na bezwzględne więzienie.

Afera taśmowa wywołała trzęsienie ziemi w polskiej polityce i doprowadziła do upadku rządu PO–PSL.