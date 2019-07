Kierwiński do rzecznika Andrzeja Dudy: Rozumiem, że musi pan udawać

Choć oficjalnego terminu wyborów parlamentarnych jeszcze nie ma, temat odżył za sprawą sobotniego wystąpienia Mateusza Morawieckiego na konwencji PiS w Katowicach, gdzie premier powiedział, że "rząd nie jedzie na wakacje".

– Od wczesnego rana do nocy pracujemy do 12 października, niech będzie 11, bo cisza wyborcza, w sobotę można odpocząć – stwierdził Morawiecki. Ta wypowiedź sugeruje, że wybory odbędą się 13 października. O tej dacie rozmawiali politycy w Polsat News.

"Musi pan udawać"

– Byliśmy trochę zdziwieni – przyznał Błażej Spychalski, komentując słowa premiera. Rzecznik Andrzeja Dudy tłumaczył, że "nie ma jeszcze decyzji prezydenta co do daty wyborów, ani tego, kiedy on tę datę ogłosi" i dodał, że zarządzenie wyborów leży w jego gestii.

– Nie bądźmy dziećmi. Wszyscy wiemy, że decyzja dotycząca tego, kiedy będą wybory, nie zapadnie w Pałacu Prezydenckim tylko zapadła na Nowogrodzkiej. Rozumiem, że musi pan (Spychalski – red.) udawać, ale wszyscy widzimy cztery lata tej prezydentury. To jest prezydentura, która nie podejmuje samodzielnych decyzji – przekonywał Marcin Kierwiński z PO.

"Rewelacyjne lata dla obywateli"

Poseł dodał, że to sam prezydent Duda "postawił się niestety w takiej sytuacji, że premier Morawiecki z mównicy na kongresie PiS wskazuje mu, kiedy mają być wybory". – To jest efekt czterech lat podporządkowanej PiS-owi prezydentury – powiedział Kierwiński.

– Jeżeli pan mówi, że ostatnie cztery lata są dla Polski stracone, to ja przepraszam, ale może są stracone z punktu widzenia Platformy Obywatelskiej. Natomiast z punktu widzenia obywateli to są rewelacyjne lata, świetny okres w historii naszego kraju – odpowiedział posłowi PO Spychalski.