Schetyna przyznał się do błędu. Brudziński nie odpuszcza

Od piątku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbywa się dwudniowe Forum Programowe Koalicji Obywatelskiej (PO, Nowoczesnej, Inicjatywy Polska), na którym odbędą się 53 panele dyskusyjne.

Grzegorz Schetyna podczas przemówienia przyznał się do błędu w sprawie podniesienia przez rząd PO i PSL wieku emerytalnego. – Jeśli pada pytanie o wiek emerytalny, o słynne 67 lat, to przyznajemy, to był błąd. Można to było przeprowadzić na zasadzie dobrowolności i zachęt, a nie przymusu – stwierdził lider Platformy.

Sprzeczność między piątkową deklaracją Schetyny, a tym, co PO proponuje w swoim programie wytyka partii Joachim Brudziński z PiS.

"Nikt Ci tyle nie da ile Ci PO kłamliwie obieca! Schetyna mówi, że podniesienie wieku emerytalnego to był błąd a w tym samym czasie na stronie PO jest napisane, że «należy powrócić do projektu podwyższenia wieku emerytalnego». Dzisiejsza konwencja to kolejne #PusteObietnice" – napisał na Twitterze były minister.

Brudziński, obecnie europoseł PiS, dołączył do swojego wpisu zrzut ekranu ze strony internetowej Platformy, gdzie napisano m.in., że "należy powrócić do projektu podniesienia wieku emerytalnego, ale system ten będzie miał charakter dobrowolności".