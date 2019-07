Rozstrzygnięto sprawę mobbingu w Wiośnie. "Byłem młody i naiwny"

Monika Pawłowska to koordynatorka Wiosny na Lubelszczyźnie. O mobbing oskarżył ją Przemysław Stefaniak, były działacz Przedwiośnia. Jego zdaniem kobieta stosowała wobec niego przemoc fizyczną. Miało do tego dojść podczas kampanii wyborczej do europarlamentu.

Dzisiaj sprawę rozstrzygnął sąd koleżeński Wiosny. Pawłowską ukarano upomnieniem. Wzięto pod uwagę m.in. jej bardzo dobrą opinię wśród współpracowników oraz zaangażowanie w pracę – cytuje komunikat biura prasowego Wiosny Onet.

– Zwyczajnie po ludzku mi przykro. Do tej pory nie było żadnego oficjalnego oświadczenia, żadnych przeprosin – powiedział portalowi Stefaniak, który nagłośnił sprawę. Dodał, że jest załamany całą sytuacją.

– Po dwóch miesiącach jest orzeczenie, które szczerze wbiło mnie w ziemię. Kara za mobbing to upomnienie. (…) Teraz po dwóch miesiącach już wiem, że Wiosna nie jest lepsza od PO, PiS, SLD czy Korwina – ocenił rozczarowany Stefaniak.

– Moim grzechem było to, że byłem młody, naiwny i uwierzyłem politykom – dodał w rozmowie z Onetem.