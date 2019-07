Kaczyński zasugerował, że za cztery lata odejdzie z polityki

Lider obozu rządzącego zasugerował w niedzielę swoje odejście z polityki. Kaczyński przemawiał na pikniku przedwyborczym w gminie Gózd w Mazowieckiem.

– Wierzę, że za cztery lata ktoś, kto będzie stał w tym miejscu, bo ja już mam swoje lata, więc to pewnie nie będę ja, będzie mógł powiedzieć: kolejny raz dotrzymaliśmy słowa – powiedział Kaczyński.

'Fakt" zwraca uwagę, że to nie pierwszy raz, kiedy prezes PiS sugeruje przejście na emeryturę, ale mimo to ze stanowiskiem się nie żegna. Co na to ludzie z jego najbliższego otoczenia?

– Prezes od czasu do czasu lubi tak "puścić" zapowiedź i patrzy, co dalej – cytuje wieloletniego współpracownika Kaczyńskiego gazeta.

W jesiennych wyborach parlamentarnych Jarosław Kaczyński, który w czerwcu skończył 70 lat, otworzy warszawską listę PiS.

