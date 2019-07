Sędziowie biją na alarm: Szykowana jest próba przejęcia SN

"Rzeczpospolita" pisze o uchwale podjętej przez Iustitę, w której napisano o próbie "pozbawienia możliwości orzekania legalnie powołanych w ostatnich kilkunastu latach sędziów Sądu Najwyższego".

"Do osiągnięcia tego celu posłużyć mogą takie metody jak zagarnięcie do Trybunału Konstytucyjnego akt sprawy" – przekonują sędziowie, nawiązując do dzisiejszej publikacji "Dziennika Gazety Prawnej".

W uchwale stowarzyszenia jest też mowa o "bezprawnie powołanych do Sądu Najwyższego prawnikach" oraz "orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego odsuwającym od orzekania większość sędziów SN, w tym kierujących w ostatnim czasie pytania do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu".

Iustitia przekonuje również, że następnym krokiem będzie "pozbawienie tysięcy sędziów sądów powszechnych prawa do orzekania".