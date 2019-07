Wybory: Jedyna szansa dla opozycji to Senat?

Politycy opozycji powinni się porozumieć co do startu w wyborach do Senatu – wynika z sondażu, który publikuje w czwartek "Rzeczpospolita".

Według badania przeprowadzonego przez IBRiS 51 proc. ankietowanych uważa, że "partie opozycyjne powinny wystawić wspólnych kandydatów na senatorów przeciw kandydatom Zjednoczonej Prawicy". "Rz" zwraca uwagę, że za wspólnym startem opozycji do Senatu opowiadają się w większości kobiety (52 proc.) oraz mieszkańcy dużych miast powyżej 500 tys. mieszkańców (81 proc.) – czytamy. Gazeta przypomina, że senatorów wybieramy w 100 jednomandatowych okręgach. Obecnie ta izba parlamentu jest zdominowana przez PiS, który ma 62 senatorów, co znacznie ułatwia przeprowadzenie wszystkich projektów ustaw autorstwa partii rządzącej.