Jacek Karnowski: To jest specjalna robota "Gazety Polskiej"

W sobotę, 20 lipca, ulicami Białegostoku przeszedł marsz równości, który próbowali zablokować chuligani. Doszło do starć z policją. Do tej pory zatrzymano ponad 30 osób.

Wydarzenia, które rozegrały się na Podlasiu, komentował w radiu TOK FM Jacek Karnowski. Prezydent Sopotu ocenił, że "wojnę ideologiczną" wywołuje się w Polsce nieprzypadkowo.

– To jest specjalna robota "Gazety Polskiej", która jest w pewnym sensie organem partyjnym PiS, a na pewno dzięki dotacjom państwowym żyje – stwierdził samorządowiec.

Przypomnijmy, że do nowego numeru "GP" ma być dołączona naklejka z hasłem "Strefa wolna od LGBT". Choć wydanie z kontrowersyjnym dodatkiem trafi do kiosku w środę, to o akcji tygodnika jest już głośno od kilku dni.

Zdaniem Karnowskiego "tworzenie mowy nienawiści, tych wszystkich wklejek i kierowanie na to przekazu jest próbą przykrycia niedomagań w oświacie (…), tego co się dzieje na SOR-ach i w służbie zdrowia".

