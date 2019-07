"Rz": Posłowie się zagapili. Teraz chcą odkręcić zmiany

Gazeta pisze o planach dodatkowego posiedzenia Sejmu, który ma się zebrać 31 lipca lub 2 sierpnia. W tym samym czasie będzie trwało posiedzenie Senatu. Skorelowanie obrad obu izb to według "Rz" nie przypadek.

Dziennik pisze, że posłowie zbiorą się na Wiejskiej m.in. po to, by zaakceptować poprawki do ustawy o 500 plus dla niepełnosprawnych, które senatorowie (w tym samym czasie) wprowadzą do projektu.

"Rzeczpospolita" przypomina, że 19 lipca posłowie PiS zagapili się i dopuścili do uchwalenia dwóch poprawek opozycji do programu 500 plus dla niepełnosprawnych. Jedna z nich poszerza krąg osób, którym przysługuje świadczenie, druga – podwyższa kryterium dochodowe z 1100 do 2250 zł.

Jan Grabiec z Platformy Obywatelskiej uważa, że PiS będzie chciał teraz zabrać przyznane przez Sejm dodatkowe środki i zrobi to w środku wakacji, żeby nie denerwować wyborców.

Czytaj także:

Państwo przejęło viaTOLL. Ujawniono miażdżący raport