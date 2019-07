PiS już zdecydował. Oto kandydat na nowego szefa NIK

Marian Banaś to minister finansów. Stanowisko objął w wyniku ostatniej rekonstrukcji rządu, kiedy z kierowania resortem zrezygnowała Teresa Czerwińska.

Wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki powiedział Polskiemu Radiu 24, że to właśnie Banaś będzie kandydatem partii rządzącej na nowego szefa NIK. Kadencja obecnego prezesa Izby, Krzysztofa Kwiatkowskiego, upływa pod koniec sierpnia.

PR24 zwraca uwagę, że Banaś to jedyna do tej pory zgłoszona kandydatura. Kluby parlamentarne mają czas na przesłanie swoich propozycji do niedzieli, 28 lipca.

Banaś był już kiedyś pracownikiem Najwyższej Izby Kontroli. Trafił tam na początku lat 90. i był współpracownikiem Lecha Kaczyńskiego, wtedy prezesa NIK. Banaś pracował w Izbie do 2015 r., kiedy został powołany na stanowisko wiceministra finansów i szefa Służby Celnej w rządzie PiS, Samoobrony i Ligi Polskich Rodzin.

O tym, że PiS rozważa kandydaturę Mariana Banasia na szefa NIK pisał na początku lipca "Dziennik Gazeta Prawna".