Dlaczego wybuchło Powstanie? Niewiarygodny wpis dziennikarki OKO.press

W swoim wpisie na Twitterze dziennikarka zwróciła się do narodowców. Potem podała powody, dla których według niej wybuchło Powstanie. Zwłaszcza teza o "upodleniu z powodu orientacji" może zaskakiwać.

"Narodowcy, wasza ignorancja historyczna jest porażająca. Nie, powstanie warszawskie nie było przeciwko bolszewikom, jak dowodzicie teraz pod Rotundą. Było przeciwko faszyzmowi i nazistowskim okupantom. Przeciwko upodleniu ludzi z powodu pochodzenia, narodowości, orientacji" – napisała Szczęśniak.

Wpis dziennikarki mocno zdziwił komentatorów. "Powstanie Warszawskie piszemy wielką literą. A jedyną orientacją byłą miłość do Ojczyzny i pragnienie wolności; pokonać Niemców, wyzwolić Warszawę, przywrócić legalne polskie władze przed wkroczeniem Armii Czerwonej. Nie należało chodzić na wagary, gdy w szkole uczyli historii" – odpisała Agacie Szczęśniak jedna z internautek.

Z kolei dziennikarz Grzegorz Wszołek napisał: "Czy może Pani podać poważną literaturę przedmiotu, w której mowa o Powstaniu Warszawskim jako zrywie przeciwko 'upodleniu z powodu orientacji'? Byłbym wdzięczny".

Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Przez 63 dni prowadzono walkę o wolną Polskę. Po upadku powstania Niemcy niemal całkowicie zburzyli miasto, a ocalałych wygnali lub wywieźli do obozów koncentracyjnych. Zginęło ok. 18 tys. powstańców i ok. 180 tys. cywilów.