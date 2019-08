Jacek Wojciechowicz w koalicji Lewicy. "Żart sezonu", "związany z dziką reprywatyzacją"

Lewica negocjuje przed wyborami. Czarzasty: Bóg jest jeden, ale w trzech osobach

– Kto w co wierzy, kto z kim śpi, to jego prywatna sprawa. Dajemy sobie radę we trzech, za chwile będziemy sobie dawali radę w kilkanaście osób, jak pokażemy koalicjantów. Na tym polega nasza mądrość. Każdy ma inne cele, a ja te cele...