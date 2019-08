Kolejny poseł opuszcza Kukiza. Zgłosił akces do PiS

– Złożyłem dzisiaj u marszałka Sejmu informację, że z dniem 7 sierpnia 2019 roku odchodzę z Klubu Kukiz’15 – powiedział Maciejewski w rozmowie z "Naszym Dziennikiem".

Wiadomo, że zanim odszedł, spotkał się z Pawłem Kukizem. – Zależało mi na tym, aby Paweł dowiedział się o mojej decyzji w bezpośredniej rozmowie, a nie za pośrednictwem mediów. Podziękowałem mu za cztery lata wspólnej pracy w Ruchu Kukiz’15 i na forum Sejmu, podziękowałem też za to, że cztery lata temu zaufał mi – oświadczył Maciejewski.

Poseł, który jest szefem sejmowej komisji samorządu terytorialnego i polityki regionalnej, nie kryje, że decyzję o odejściu z klubu Kukiz'15 podjął w związku z zapowiedziami o wspólnym starcie w jesiennych wyborach z PSL.

Maciejewski poinformował też, że złożył wniosek u przewodniczącego Ryszarda Terleckiego o przyjęcie do klubu PiS. – To już nie są doniesienia medialne, w których było wiele niedomówień, ale jest to już oficjalna informacja – podkreślił.

Dopytywany o odejście z Kukiz'15, polityk stwierdził, że formuła ruchu Pawła Kukiza się wyczerpała. – Postulaty, zadania ciągle są aktualne, ale nie w tej formule. Trzeba zatem podjąć konkretne decyzje, przy czym warto zwrócić uwagę, że jest to projekt autorski Pawła Kukiza i w tym momencie jedyną osobą, która może z tego prawa skorzystać jest Paweł Kukiz – zaznaczył Maciejewski.