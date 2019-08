Redbad Klynstra stracił pracę. "Jestem pedofobem, a nie homofobem"

Pod koniec lipca pochodzący z Holandii aktor zadał na Twitterze pytanie, po którym został uznany przez niektóre środowiska za homofoba, a dodatkowo jego agencja aktorska rozwiązała z nim umowę, uwzględniając to "względami artystycznymi".

Wpis, od którego zaczęła się cała historia, brzmiał: "Czy w PL pedofile są częścią LGBT+, czy nie? Kto czuje się kompetentny odpowiedzieć?".

Homofob jak antysemita?

W rozmowie z Antonim Trzmielem na antenie Polskiego Radia 24 Redbad Klynstra stwierdził, że "homofob" to obecnie nowy "antysemita". – Homofob to jest teraz taki nowy antysemita w sensie wagi oskarżenia. Słyszałem nawet głosy homoseksualistów, którzy są w przestrzeni publicznej oskarżani o homofobię – stwierdził.

Aktor przyznał, że przez pytanie o pedofilię i LGBT stracił pracę. – Produkcja wycofała się z propozycji ze względu na mój wpis. Ta sama firma oświadczyła któremuś portalowi potem, że to były względy artystyczne, a nie ten wpis, co jest kłamstwem, bo moja managerka dostała sms, że powodem jest ten wpis – tłumaczył.

Apel do artystów

– To jest po prostu śmieszne, żeby nazywać mnie homofobem. Jestem na pewno pedofobem i patrząc na to, co powoli staje się sprawą publiczną, czyli sprawa pana Sadowskiego, być może powinien inaczej postawić to pytanie: czy w naszym środowisku artystycznym są pedofile? Ja mogę oświadczyć, że nie jestem pedofilem, nigdy nie kryłem i nie będę krył żadnego pedofila – stwierdził gość Polskiego Radia 24.

– Może to jest pytanie do innych kolegów z mojego środowiska, żeby złożyli takie samo oświadczenie, ponieważ w opisie jednej z ofiar pana Sadowskiego, są wymieni m.in. aktorzy. Wiedzieli o tym i nic nie powiedzieli – oświadczył Redbad Klynstra i przyznał, że sam jest ofiarą pedofila-homoseksualisty.