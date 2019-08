Córka Jaruzelskiego ma problem. Niespodziewana decyzja SLD

Serwis cytuje prominentnego działacza SLD, który powiedział, że kandydatura córki komunistycznego generała nie została zgłoszona na wczorajszym posiedzeniu zarządu krajowej partii.

Według ustaleń 300polityki czołówki list zostały już zatwierdzone, a ogłoszenie "jedynek" nastąpi w przyszłym tygodniu.

W piątek polityk SLD Sebastian Wierzbicki napisał na Twitterze, że rada warszawska SLD zarekomendowała Monikę Jaruzelską na drugie miejsce na warszawskiej liście Lewicy.

Według informatorów 300Polityki bardziej prawdopodobny jest start Jaruzelskiej do Senatu, a jeśli do Sejmu – to z dalszego miejsca.

Zgodnie z decyzją prezydenta Andrzeja Dudy, wybory parlamentarne odbędą się 13 października.