Willa marszałka Karczewskiego. Poseł PO ogłasza "konkurs"

W miniony weekend pojawiły się doniesienia o willi przy ul. Parkowej w Warszawie, którą Senat wynajmuje dla marszałka Karczewskiego od kancelarii premiera. Senackie służby prasowe poinformowały, że kosztuje to 5,6 tys. zł netto miesięcznie.

W komunikacie Kancelarii Senatu napisano, że "wynajmowanie willi od Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jest korzystniejsze dla budżetu państwa: środki na wynajem służbowego mieszkania trafiają z budżetu Kancelarii Senatu do budżetu KPRM (pozostają w kasie państwowej), ponadto SOP nie ponosi kosztów dodatkowej ochrony".

Zdaniem Kancelarii Senatu, gdyby marszałek wynajmował mieszkanie "na mieście", Służba Ochrony Państwa musiałby organizować ochronę takiego lokalu. "Marszałek nie ma możliwości odstąpienia od ochrony. Kompleks mieszkaniowy przy ul. Parkowej od lat jest zabezpieczany przez SOP (dawniej BOR)" – czytamy.

Tematem willi Karczewskiego zajęli się posłowie opozycji. – Ja mogę ogłosić konkurs, jeśli ktoś jest w stanie dzisiaj, w centrum Warszawy, znaleźć 200-metrową willę, którą można wynająć za 4 tys. zł, to chciałbym, żeby zgłosił się do mnie albo do Telewizji Polsat – oświadczył Cezary Tomczyk z PO.

Sprawa willi Stanisława Karczewskiego pojawiła się po dymisji Marka Kuchcińskiego, byłego już marszałka Sejmu, który na pokład rządowych samolotów zabierał członków rodziny. Kuchciński zrezygnował ze stanowiska, a jego miejsce zajęła Elżbieta Witek.

