"Piątka Kaczyńskiego może się skończyć piątką za chleb"

Krzysztof Brejza z PO i wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta (PiS) rozmawiali na antenie TVN24. Kaleta przekonywał, że Koalicji Obywatelskiej "brakuje wiarygodności". – Możecie dużo obiecywać, ale niestety tego podstawowego przymiotu wam brakuje – stwierdził.

– Wasza wiarygodność to jest paragon w sklepie – odpowiedział Kalecie Brezja, zwracając uwagę na wzrost cen żywności.

– Jeżeli państwo sprawdzicie ceny podstawowego koszyka zakupowego sprzed czterech lat, to zobaczycie, o ile więcej płacicie za życie, chleb, cukier, nabiał, a przede wszystkim owoce i warzywa. "Piątka Kaczyńskiego" może skończyć się piątką za chleb – powiedział poseł.

Polityk Platformy nawiązał też do programu 500 plus, przekonując, że "z tych 500 złotych ludziom w portfelach zostanie 200 złotych, jeżeli tak dalej się rozpędzicie". – Może się okazać, że Polacy jeszcze w kolejnej kadencji do 500 plus będą musieli dopłacać – mówił Brezja.

Przypomnijmy, że wśród tzw. piątki Kaczyńskiego jest rozszerzenie programu 500 plus na pierwsze dziecko, trzynasta emerytura w wysokości 1100 zł brutto, niższy PIT dla osób do 26. roku życia, reaktywacja PKS-ów i obniżenie kosztów pracy.

