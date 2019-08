Media: Pedofile po raz szósty na Paradzie LGBT w Pradze

"Naszym celem jest informowanie społeczeństwa o pedofilii, ponieważ wokół tego tematu funkcjonuje wiele przesądów. Chcielibyśmy, by młodzi ludzie, którzy uświadamiają sobie swoją orientację w kierunku dzieci, posiadali dostateczne informacje na temat pedofilii i nie doznawali zbędnych cierpień powodowanych przesądami i postawą społeczeństwa" – to fragment treści ulotki rozdawanej przez działaczy Czechosłowackiej Społeczności Pedofilnej (Czepek) podczas parady LGBT Prague Pride.

Czeskie media informują, że prezydent Pragi Zdenek Hrib zdystansował się od działalności pedofilów podczas Marszu. Samorządowiec podkreślił, że organizatorzy Prague Pride także odcięli się od Czepeku. Organizacja dewiantów miała dostać zakaz udziału w przemarszu. Ponadto, jeden z organizatorów parady osobiście interweniował, wyrywając ulotki wolontariuszce Czepeku.

Udział zdeklarowanych pedofilów w paradzie finansowanej przez miasto wzbudził oburzenie opinii publicznej i polityków. "Ci zboczeńcy, którzy gwałcą dzieci, dostali wsparcie wprost z budżetu miasta. Jestem zszokowany tym, do czego doszliśmy" – stwierdził na Facebooku Vítězslav Novák, szef stołecznych struktur partii Wolność i Demokracja Bezpośrednia (Svoboda a přímá demokracie – SPD). Inny działacz tej partii wskazał, że strona Czepeku obfituje w zwykłą dziecięcą pornografię. W reakcji na te wypowiedzi prezydent stolicy oświadczył, że "stanowisko SPD nikogo w Pradze nie obchodzi" – podają lokalne media.

Na ulotkach rozdawanych przez członków Czepeku miała widnieć informacja, że ich celem "nie jest legalizacja seksualnych kontaktów z dziećmi". Według danych na stronie internetowej organizacji, działalność Czechosłowackiej Społeczności Pedofilnej jest legalna. Taki miał być wynik dochodzenia czeskiej policji w tej sprawie. "Dla administratorów wynik śledztwa stanowi dowód, że strony internetowe (Czepeku) są właściwie prowadzone, a ich użytkownicy mogą bez obaw je odwiedzać" – czytamy w artykule. Co bardziej szokujące, dwaj administratorzy strony przedstawiają się jako mężczyźni w wieku 38 lat. Jeden z nich otwarcie deklaruje zainteresowanie dziewczynkami w wieku od 3 do 10, drugi dziewczynkami od 4 do 12 lat.

Jak donosi powołujący się na czeskie media portal tvp.info, najaktywniejsi użytkownicy portalu Czepeku to m.in. 28-latek zainteresowany dziewczynkami w wieku od 4 do 12 lat, mężczyzna nie podający wieku zainteresowany "oczywiście dziećmi", mężczyzna zainteresowany chłopcami i dziewczynkami w wieku od 9 do 12 lat, 28-latek zainteresowany chłopcami w wieku od 6 do 15 lat, mężczyzna zainteresowany "chłopcami i mężczyznami" w wieku od 12 do 18 lat, mężczyzna przedstawiający się jako pedagog, zainteresowany chłopcami w wieku od 5 do 15 lat itd.