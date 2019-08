"Rz": Polski skarb odnaleziony w Peru

Kukiz szokuje: Musiałem dorżnąć tego konia, bo zdechłbym z głodu

– Warunki na wojnie się zmieniły. Koń mi już osłabł, musiałem go dorżnąć i zjeść, bo sam umarłbym z głodu – mówił Paweł Kukiz w rozmowie z youtuberem Krzysztofem "Atorem" Woźniakiem. Wskazał też, że udaje się do "pałacu", by "poderżnąć...