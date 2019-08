Wałęsa udzielił wywiadu. Padły szokujące słowa o Kaczyńskim

Zapytany przez dziennikarza Onetu, jak w historii zapisze się Kaczyński, Wałęsa stwierdził, że "strasznie nie dobrze". – Już nie chciałbym powtarzać tego, co dawno temu przepowiedziałem, to się sprawdzi, ja się na tym trochę znam, a więc nie chciałbym być w jego skórze – powiedział.

W ocenie byłego prezydenta zamysł prezesa PiS był "na początku dobry". – On widział, jak ja się bardzo starałem i mi nie wychodziło, przeszkadzali mi. Nawet sądy mi przeszkadzały. Natomiast ja nigdy nie wpadłem na pomysł, aby usuwać sądy, a on (Kaczyński – red.) wyciągnął wnioski: jak przeszkadza, to usunąć – przekonywał Wałęsa.

Jego zdaniem usunięcie jednego elementu powoduje konieczność usunięcia kolejnego "aż się staje dyktatura". – A więc początek miał (Kaczyński – red.) właściwy, ale teraz popadł w bardzo niedobre próby rozwiązywania spraw i skończy na pewno źle. Albo w więzieniu, albo w szpitalu psychiatrycznym – powiedział były prezydent.