Chcą obalić rząd PiS? "Ta sitwa nie cofnie się przed niczym"

Polityk komentował list byłych polskich ambasadorów do prezydenta USA Donalda Trumpa. Dyplomaci napisali, że "przybywa do kraju, który nie jest praworządny". Trump przylatuje do Warszawy za kilka dni na obchody związane z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej.

Brudziński ocenił na antenie TVP Info, że z codziennych sporów politycznych powinno wyłączyć się takie kwestia jak polskie bezpieczeństwo w kontekście sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi.

– A z czym mamy do czynienia? Nie ma żadnej świętości. Dla obalenia rządu Prawa i Sprawiedliwości ta, przepraszam za określenie, sitwa nie cofnie się przed niczym. Są gotowi dewastować wszystko: tkankę, wspólnotę narodową, poczucie bezpieczeństwa. Każdy, kto dzisiaj atakuje polski rząd, dla tej sitwy jest bohaterem – przekonywał polityk PiS.

Były minister mówił, skąd jego zdaniem bierze się ta "wścieklizna". – My jako PiS przełamaliśmy dominującą od 1945 roku zasadę, że w Polsce może rządzić każdy (…), ale z jednym zastrzeżeniem: że będą to politycy wywodzący się właśnie z tych sitw, z tej kasty – tłumaczył.

– Natomiast jak do władzy w sposób demokratyczny dochodzi Prawo i Sprawiedliwość to aj waj! Faszyzm! Koniec demokracji! Trzeba obalać ulicą i zagranicą! – mówił Brudziński.