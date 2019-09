Afera hejterska. Nowe informacje ws. Łukasza Piebiaka

Radio podaje, że podział sędziowskich obowiązków Łukasza Piebiaka zaakceptowało Kolegium Sądu Okręgowego, w którego skład wchodzą: prezes tego sądu, trzech sędziów sądu okręgowego oraz ośmiu z sądów rejonowych.

Według ustaleń rozgłośni projekt planu pracy Piebiaka przygotował prezes sądu rejonowego dla miasta stołecznego, Maksymilian Wesołowski, który – jak podkreśla RMF – trafił na to stanowisko z resortu sprawiedliwości.

Z najnowszych doniesień wynika, że jeśli nic się nie zmieni, to Piebiak będzie mógł wrócić do orzekania już w czwartek.

Przypomnijmy, po tym jak Onet napisał, że w Ministerstwie Sprawiedliwości zorganizowano proceder kompromitowania sędziów krytycznych wobec rządu, Piebiak sam podał się do dymisji. Innego sędziego, Jakuba Iwańca, wyrzucił z resortu Zbigniew Ziobro.

Zarówno Piebiak, jak i Iwaniec byli delegowani do ministerstwa na czas nieokreślony. Ich powrót do orzekania to naturalna konsekwencja decyzji Ziobry.

