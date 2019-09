Łukasz Piebiak wraca do pracy w sądzie. Będzie orzekał

Dziennikarze radia dotarli do tzw. formularza podziału czynności, które zostały przydzielone sędziemu Piebiakowi w wydziale gospodarczym Sądu Rejonowego w Warszawie.

"Dokument indywidualnego przydziału czynności obowiązuje od środy i mówi o 100-procentowym wskaźniku przydziału spraw, wpływających do IX Wydziału Gospodarczego stołecznego Sądu Rejonowego" – czytamy w serwisie RMF24.



Rozgłośnia przypomina, że przydział czynności dla byłego wiceministra dwa dni temu zaakceptowało Kolegium Sądu Okręgowego, wnosząc jednak o zawieszenie go w czynnościach. Taką decyzję mógłby podjąć prezes sądu, który obecnie przebywa na urlopie. Zatem dzisiaj Piebiak jest – co podkreśla RMF – sędzią rejonowym.

Afera w resorcie Ziobry

Przypomnijmy, po tym jak Onet napisał, że w Ministerstwie Sprawiedliwości zorganizowano proceder kompromitowania sędziów krytycznych wobec rządu, Piebiak sam podał się do dymisji. Innego sędziego, Jakuba Iwańca, wyrzucił z resortu Zbigniew Ziobro.

Zarówno Piebiak, jak i Iwaniec byli delegowani do ministerstwa na czas nieokreślony. Ich powrót do orzekania to naturalna konsekwencja decyzji Ziobry.

