Żenująca odpowiedź Tomasza Zimocha na pytanie o "szóstkę Schetyny"

"Szóstka Schetyny" to propozycje programowe KO, które mają być przeciwwagą dla "piątki Kaczyńskiego". O szczegóły tego planu Tomasz Zimoch był pytany w Radiu Zet.

Prowadząca rozmowę Beata Lubecka poprosiła komentatora sportowego, aby podał pierwszy punkt "szóstki Schetyny". – Powiem, co dla mnie jest najważniejsze. Dekalog polityczny fair play. Postanowiłem kandydować do Sejmu bez względu na to, co jest w sześciopaku – odparł Zimoch.

Poproszony jeszcze raz o wymienienie elementów "szóstki", odpowiedział: – Chodzi o naprawienie tego, co złe. Spraw związanych z prawem, z wymiarem sprawiedliwości, zdrowotnych... Nie jestem od tego, żeby punkt po punkcie znać i cytować.

Czy ktoś to zna?

Dwa dni temu o "szóstkę Schetyny" był pytany w RMF FM inny kandydat Koalicji Obywatelskiej, Paweł Poncyljusz. Polityk również nie potrafił jej wymienić.

Dla jasności przypomnijmy, że "szóstka Schetyny" to: wolność i demokracja, wyższe pensje, służba zdrowia, program dla seniorów, edukacja, czyste powietrze i woda.

W środę Grzegorz Schetyna ogłosił, że kandydatką Koalicji Obywatelskiej na premiera jest Małgorzata Kidawa-Błońska, która będzie "jedynką" list KO w Warszawie. Z kolei lider Platformy będzie startował z pierwszego miejsca we Wrocławiu.