Wspólny wywiad Kukiza i Kosiniaka-Kamysza. Przyszli razem do radia

Obaj politycy udzielili wywiadu Robertowi Mazurkowi w radiu RMF FM. Przekonywali, że najważniejsze jest dla nich to, by móc realizować swoje postulaty po jesiennych wyborach.

– Nie rozejdziemy się, będziemy wspólnie podejmować decyzje. (…) Do realizacji naszych postulatów będziemy wspólnie w jednym klubie. Jeżeli PSL zacząłby "ściemniać", to wtedy będziemy z tego klubu wychodzić – mówił Paweł Kukiz.

Przekonywał, że "nie idzie do Sejmu po to, by grzać tam tyłek w ławach sejmowych". – Mogłem pójść z PiS-em, tylko po to, by wprowadzić tam te postulaty, których żadne inne partie polityczne nie chcą – tłumaczył.

Z kolei Kosiniak-Kamysz, zapytany czy jest antysystemowy, odpowiedział, że "w ujęciu zmiany systemu – tak". – Mogliśmy być na listach z Platformą, Paweł Kukiz mógł pójść z PiS-em, ale wybraliśmy wierność idei i wspólną walkę i to nas łączy – mówił lider ludowców.

Kosiniak-Kamysz wykluczył koalicję z partią Jarosława Kaczyńskiego, natomiast Kukiz oświadczył, że wejdzie w sojusz z każdym, kto zagwarantuje mu możliwość realizacji postulatów ruchu Kukiz'15, "nawet z Robertem Lewandowskim". Jak podkreślił, PiS tych postulatów nie chce.

Przypomnijmy, że Kukiz'15 i PSL tworzą razem Koalicję Polską. Uzgodnili, że przedstawiciele ruchu Kukiza wystartują w najbliższych wyborach z list ludowców. Według ostatnich sondaży blok wchodzi do Sejmu z wynikiem ok. 5–6 proc.

