Rzeczniczka SLD bezlitosna dla PO: Dostrzegli, że jest XXI wiek

Anna Żukowska była dziś gościem programu "Gośc Wiadomości" na antenie TVP Info. Odniosła się do dzisiejszej konwencji Koalicji Obywatelskiej podczas której zaprezentowano program wyborczy.

Rzeczniczka Sojuszu Lewicy Demokratycznej nie szczędziła Koalicji Obywatelskiej krytyki. Przypomniała, że Lewica miała konwencję programową wcześniej, więć "KO miała od kogo pościagąć pomysły".

– Cieszymy się, że Platforma Obywatelska weszła w XXI wiek. Zobaczyła, że równość płac kobiet i mężczyzn to coś, o co można się wreszcie upominać. No wprawdzie z opóźnieniem, ale Platforma Obywatelska dostrzegła, że już jest XXI wiek, i to jest postulat ze wszech miar słuszny i który w całej UE powinien być – mówiła. Anna Żukowska wskazała, że wśród w programie KO są punkty, które już obowiązują lub do których wprowadzenia Polska jest zobowiązana. Tu wymieniła m.in. urlop ojcowski, który - jak podkreśliła - jest w zasadzie realizacją dyrektywy unijnej. – W związku z tym to nie jest nic odkrywczego, bo prędzej czy później i tak byśmy musieli to wprowadzić, więc ciężko powiedzieć że to jest jakiś nowatorski program – dodała. – Likwidacja umów śmieciowych to tak naprawdę realizacja przepisów prawa. PO proponuje, żeby przestrzegać prawa – dodała.

Żukowska podkreśliła, że postulat leku na receptę za 5 zł został zaprezentowany przez Lewicę 24 sierpnia. – Cieszymy się, że ściagawka się przydała, natomiast w dobrej szkole dobry uczeń przygotowuje się do testu wyborczego samodzielnie, nie ściaga od kolegów – skwitowała.