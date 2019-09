Przecieki ws. nowego programu PiS. Kiedy to ujawnią?

W sobotę w Lublinie odbyła się konwencja PiS, podczas której Jarosław Kaczyński zapowiedział wzrost płacy minimalnej, kolejne "trzynastki" i równe dopłaty dla rolników, a Mateusz Morawiecki m.in. fundusz na drogi, szpitale i szkoły.

Onet informuje, że PiS idzie za ciosem i rusza w Polskę z konwencjami tematycznymi, by przekonywać wyborców do swojego nowego programu. Portal zwraca uwagę, że nie wszystkie jego elementy są znane opinii publicznej, ale według źródeł partyjnych to celowa strategia.

Onetowi udało się ustalić, że oprócz przedstawionych w sobotę obietnic socjalnych, w programie PiS są zapowiedzi dotyczące m.in. ochrony życia poczętego, emerytur stażowych czy też dekoncentracji mediów i daleko idących zmian w sądownictwie.

Kolejna konwencja PiS odbędzie się w sobotę w Łodzi. Jej tematem będzie polityka prorodzinna.

Według Onetu w kierownictwie partii zapadła także decyzja, że liderzy PiS nie będą uczestniczyć w debacie wyborczej. "Wynika to z przekonania, że nie jest ona partii rządzącej do niczego potrzebna" – czytamy.

Do wyborów, które odbędą się 13 października, zostało już niewiele ponad miesiąc.