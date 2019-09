Kaczyński będzie leczony prywatnie? "Po znajomości raczej nie"

Jarosław Kaczyński, który od dawna zmaga się się z bólem nogi, będzie miał wszczepioną endoprotezę stawu kolanowego. Dziennikarz RMF FM Robert Mazurek pytał Radosława Fogla, czy lider PiS "zapisał się wcześniej na listę na te endoprotezy, czy też po znajomości?".

– Po znajomości raczej nie, wchodzi w grę prawdopodobnie prywatna służba zdrowia, aczkolwiek to jeszcze decyzja prezesa – zaznaczył wicerzecznik partii.

Fogiel powiedział, że Kaczyński "najmocniej w sztabie cisnął na to, żeby odwiedzić wszystkie 41 okręgów w ciągu mniej niż 40 dni, które zostały do wyborów". Jak podkreślił, jeśli PiS wygra wybory, to premierem będzie Mateusz Morawiecki.

Pytany o wypowiedź Jarosława Gowina, który stwierdził, że zarobki rzędu 8 tys. zł miesięcznie w dużych miastach to nie są duże pieniądze, Fogiel odparł: – To jest chyba jednak indywidualny pogląd pana premiera. Być może mamy inne poczucie wartości pieniądza.

Zdaniem wicerzecznika PiS "8 tys. zł nawet w dużych miastach jak Warszawa, Gdańsk, to nie są złe pieniądze". – Tym bardziej, że politycy raczej powinni się zajmować tymi, którzy w powiecie, chociażby przysuskim, zarabiają 1,5 tys. zł – podkreślił.