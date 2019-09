Krzyczał do Kaczyńskiego: "Jak śmiesz!". Prezes PiS odpowiedział

Lider obozu rządzącego opowiedział o sytuacji, jaka miała miejsce kilka godzin wcześniej podczas konwencji PiS w Gdańsku.

– My chcemy Polski opartej o tradycyjną rodzinę. Mówię o tym, bo ktoś tam jak wychodziłem z poprzedniego spotkania, krzyczał do mnie: "Jak ty śmiesz mówić jak powinna wyglądać rodzina". Otóż śmiem. A jak powinna to wiadomo. Stały związek kobiety i mężczyzny, no i dzieci, no i tyle. Prosta sprawa – stwierdził Kaczyński cytowany przez portal 300Polityka.

Dalej mówił, że "my naprawdę pochylamy się z troską nad tymi wszystkimi, którzy znaleźli się w takiej sytuacji (samotnego wychowywania dzieci – przyp. 300Polityka)" i dodał, że "w ogromnej większości są to panie".

– Próba wykorzystywania tej mojej wypowiedzi w ten sposób, że ja jestem przeciwko samotnym matkom, to jest po prostu coś odrażającego – oświadczył Kaczyński.

Przypomnijmy, wypowiedź prezesa o rodzinie padła w ubiegłą sobotę podczas konwencji PiS w Lublinie. Kaczyński mówił, że rodzina to "jeden mężczyzna, jedna kobieta w stałym związku i ich dzieci". Podkreślił też, że taki model rodziny ma dzisiaj wielu przeciwników i jest atakowany.