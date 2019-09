Zniknie pojęcie "rasy"? Propozycja niemieckich zoologów

Kidawa-Błońska: To do Waszych kieszeni sięga dzisiejszy rząd. Dużo obiecuje za nieswoje

To do Waszych kieszeni sięga dzisiejszy rząd. Dużo obiecuje za nieswoje. Wiecie, ile ściągnie od Was za te rzekome obietnice dla ludzi pracy? 40 mld złotych! - mówiła Małgorzata Kidawa-Błońska.