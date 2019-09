RMF: Polski komisarz pokieruje gigantyczną instytucją

Rozgłośnia zwraca uwagę, że komisarz UE ds. rolnictwa będzie zarządzać gigantyczną dyrekcją generalną (tzw. DG AGRI), złożoną z 887 urzędników Komisji Europejskiej.

Stanowisko unijnego komisarza odpowiedzialnego za rolnictwo ma objąć Janusz Wojciechowski, jeśli tylko europarlament zatwierdzi jego kandydaturę.

RMF potwierdziło u rzecznika przyszłej szefowej KE, że sprawami pomocy państwa w dziedzinie rolnictwa w nowej Komisji zajmować się już będzie komisarz ds. konkurencji, a nie tak jak do tej pory –komisarz ds. rolnictwa. Decyzję podjęto "w celu wzmocnienia egzekwowania zasad konkurencji we wszystkich sektorach".

Radio podkreśla, że uszczuplenie teki polskiego komisarza nie będzie miało wpływu na jej wagę. Powód? Wśród 800 osób, które pracują w wydziale rolnym, sprawami pomocy państwa zajmuje się tylko kilkanaście.

Urzędnik KE odpowiedzialny za rolnictwo powiedział w rozmowie z RMF FM, że gdyby chciano rzeczywiście okroić tekę polskiego komisarza, to zrobiono by to w inny sposób, "na przykład przekazując kwestie rozwoju obszarów wiejskich komisarzowi odpowiedzialnemu za kwestie polityki regionalnej".

Według ustaleń rozgłośni kwestią otwartą wciąż pozostaje, czy nowa Komisja Ursuli von der Leyen będzie chciała ujednolicić zasady pomocy państwa i likwidowania pewnych odstępstw. Jak podkreśla RMF, duża elastyczność występuje np. w przypadku udzielania pomocy rolnikom w razie kryzysu.

