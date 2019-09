Ziobro wprost: Premierem powinien być Kaczyński

Lewica żąda parytetów płci. Coś jednak poszło nie tak...

Lewica przedstawiła dziś podpisany przez polityków tzw. "Pakt dla Kobiet". To 10 postulatów, wśród których znalazł się dostęp do aborcji do 12 tygodnia ciąży i parytety płci we władzach publicznych. Ten punkt okazał się być jednak nie do...