Platforma Obywatelska zamówiła sondaż. Różnica jest zaskakująca

"Pan nawet nie wie, na kogo będzie głosował. O mój Boże"

Do niecodziennej sytuacji doszło w dzisiejszym programie Roberta Mazurka w RMF FM. Okazało się, że Władysław Teofil Bartoszewski, "jedynka" PSL-u w Warszawie w wyborach do Sejmu, sam nie wie, na kogo ma głosować w wyborach do Senatu.