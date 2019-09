"Rz": Jesienią PiS może wygrać, ale nie musi rządzić

Gazeta wraca do wyborów z 2015 r. i stwierdza, że wygrana Zjednoczonej Prawicy była "bezprecedensowa", bo pierwszy raz w historii wolnej Polski zwycięski obóz nie musiał szukać koalicjanta i mógł rządzić samodzielnie.

Według "Rz" 13 października może nie być już tak łatwo. "Rządzący doskonale wiedzą, że samodzielną większość cztery lata temu zdobyli nie tylko dzięki własnej sprawności, ale w dużej mierze dzięki korzystnemu splotowi okoliczności" – czytamy.

Dziennik przypomina, że SLD, które poszło wtedy do wyborów jako Zjednoczona Lewica, nie przekroczyło wymaganego dla koalicji 8 proc. progu wyborczego. Z kolei partia Janusza Korwin-Mikkego zdobyła 4,76 proc. głosów i niewiele jej zabrakło, by wejść do Sejmu.

"Rz" zwraca też uwagę, że frekwencja w wyborach cztery lata temu "nie była porywająca", ponieważ do urn poszła niespełna połowa uprawnionych do głosowania.

"Na tak sprzyjające okoliczności jak w poprzednich wyborach parlamentarnych PiS nie może liczyć jesienią" – czytamy w artykule.