Kowal odpowiada Wassermann: Nieładnie powiedziała

Paweł Kowal, który jest lider krakowskiej listy KO, był w sobotę gościem radia RMF FM. Polityk został zapytany o słowa Małgorzaty Wassermann, który uważa, że Kowal jest w Krakowie „ciałem obcym”.

– Nieładnie tak powiedziała. Ja do niej zawsze tak elegancko się zwracam. Myślę, że nie powinna mówić... Co to znaczy: ciałem obcym? Nie dam się sprowokować do takiej rozmowy – oświadczył kandydat Koalicji Obywatelskiej.

Zdaniem Kowala Wassermann jest "poważną osobą i powinna podjąć poważną dyskusję programową". Dalej polityk, który kiedyś był blisko PiS, tłumaczył dlaczego znalazł się na listach z Platformą.

– To nie jest przypadek, że ja dzisiaj startuję z Koalicji Obywatelskiej. Bardzo się cieszę, że w Platformie Obywatelskiej zwyciężyło takie myślenie, że dla takich osób jak ja - i bardzo im dziękuję za to - jest miejsce na listach – oświadczył Kowal.

– Jeżeli Małgorzata Wassermann dzisiaj mnie nie szanuje i nazywa mnie ciałem obcym, nie mam z tym żadnego problemu, ale uważam, że to nie jest ten język, którego powinniśmy używać i że powinniśmy się zwrócić do wyborców. O to do niej jeszcze raz apeluję. Nie musi nawet mi podawać ręki, ale spotkajmy się, podyskutujmy – apelował.