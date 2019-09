Kandydat PSL do Sejmu: Czeczeńska mafia chciała mnie zabić

Władysław T. Bartoszewski, "jedynka" na liście PSL w Warszawie, ma za sobą karierę bankiera (pracował m.in. w JP Morgan), ale i biznesmena. W latach 90. syn Władysława Bartoszewskiego prowadził interesy w Rosji.

– To był dziki Wschód. Tam się różne rzeczy działy. Żeby się połączyć z Londynem, bo nie mówię już o Ameryce, musiałem zamawiać rozmowy na poczcie. Faks był jeden w hotelu i płaciło się 10 dolarów za stronę. On chodził albo nie. Warunki były ekstremalnie prymitywne i nikt nic nie rozumiał. To były głębokie sowiety – mówił wywiadzie dla "Plus Minus".

Bartoszewski był świadkiem puczu Janajewa. Wspomniał, że "wielu Rosjan narzeka dziś na Borysa Jelcyna, ale on był prawdziwym demokratą". Zwrócił jednocześnie uwagę, że nikt z Zachodu nie chciał pomagać Jelcynowi w czasie kryzysu finansowego, a demokracja w Rosji się nie przyjęła.

Polityk ujawnił, że na początku lat 90. chciała go zabić mafia czeczeńska. Bartoszewski pracował wtedy nad przejęciem przedsiębiorca zlokalizowanego na południu Rosji.

– Pewnej soboty dzwoni telefon i słyszę w słuchawce jakiś dziwny element, który informuje mnie, że będę mu teraz płacił grube tysiące dolarów miesięcznie albo będę pływał do góry brzuchem w rzece Moskwa – powiedział, dodając, że po tym zdarzeniu przydzielono mu 18-letniego ochroniarza, który już raz "dostał kulę".

– Pracowaliśmy dla bardzo dużych koncernów z Zachodu i one nas znały, ale w Rosji mieliśmy być niewidzialni. Tylko jak się skutecznie pozyskuje duże przedsiębiorstwa, to ludzie to widzą, a ja w dodatku nadepnąłem komuś na odcisk. Z tego powodu zostałem sprzedany mafii ormiańskiej, podobno za 50 tys. dolarów – ocenił Bartoszewski.

