Nowe fakty ws. Wojciechowskiego. "Doczepił się" niemiecki polityk

Radio ustaliło, że podczas posiedzenia komisji prawnej Parlamentu Europejskiego 11 europosłów zażądało, by Wojciechowski złożył dodatkowe wyjaśnienia w sprawie swojej deklaracji majątkowej.

Według informacji RMF FM szczególną rolę na tym posiedzeniu odegrał Axel Voss, niemiecki eurodeputowany Europejskiej Partii Ludowej, do której należy PO-PSL. Niemiec jest koordynatorem chadeków i to on ustala i prezentuje stanowisko EPL.

"Voss prezentował wyraźne stanowisko, na zasadzie, żeby się doczepić. (…) Bronił np. kandydata z Austrii, który jest chadekiem a któremu zarzucano, że posiada udziały w firmach, co może stanowić poważniejszą sprawę" – cytuje jednego z uczestników spotkania serwis RMF24.

Portal radia podaje też, że na sali byli obecni Andrzej Halicki i Magdalena Adamowicz (europosłowie Koalicji Europejskiej – red.), ale w sprawie Wojciechowskiego oboje nie zabrali głosu.

Przypomnijmy, że OLAF, czyli europejski urząd ds. zwalczania nadużyć finansowych, prowadzi postępowanie wobec Janusza Wojciechowskiego dotyczące rozliczeń jego kosztów podróży w czasach, kiedy był europosłem.

Stwierdzenie braku konfliktu interesów przez komisję prawną PE jest warunkiem dopuszczenia do przesłuchania kandydata. Komisja ma czas do 27 września, by dać kandydatom "zielone światło".