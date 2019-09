Gowin zaskoczony. "W ciągu paru tygodni poznamy prawdę"

W zeszłym tygodniu "Superwizjer" TVN ujawnił, że w kamienicy, która niedawno należała do nowego szefa NIK Mariana Banasia, działał hotel z pokojami na godziny. Dziennikarz, udając klienta, postanowił sprawdzić, jak działa ten biznes. W lokalu zastał mężczyznę z krakowskiego półświatka, który nie chciał rozmawiać. W pewnym momencie stwierdził, że "zadzwoni do Banasia" i spyta, co zrobić z dociekliwym reporterem.

– Zaskoczony jestem tymi informacjami. One oczywiście wymagają weryfikacji. Jestem tym bardziej zaskoczony, że Marian Banaś jest człowiekiem o wspaniałej biografii w czasach komunizmu, a po 1989 r. zawsze był urzędnikiem państwowym słynącym z bardzo zdecydowanych działań. Ostatnie jego zasługi w walce z mafią VAT-owską są nie do zakwestionowania – ocenił Gowin.

Pytany, dlaczego Banaś został powołany na szefa NIK skoro CBA nie zakończyło jeszcze kontroli jego oświadczeń majątkowych, wicepremier stwierdził, że "służby powinny działać zdecydowanie w stosunku do każdego urzędnika państwowego, czy to jest Marian Banaś, czy Jarosław Gowin, czy posłowie opozycji".

– Działania służb powinny być poufne. Gdyby Centralne Biuro Antykorupcyjne czy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego miały podstawy do tego, żeby wysyłać sygnały ostrzegawcze, to myślę, że by to zrobiły – powiedział w TVN24 Gowin.

Marian Banaś zapowiedział, że do czasu wyjaśnienia sprawy przechodzi na bezpłatny urlop. Dzisiaj sejmowa komisja ds. kontroli państwowej zajmie się jego wnioskiem o odwołanie trzech wiceprezesów NIK i powołanie na swojego zastępcę Małgorzaty Motylow, obecnie radcy prawnego szefa Izby.

